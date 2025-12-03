Найскладнішим наслідком атак РФ по енергетиці є передача електроенергії по країні – заступник глави Міненерго

Найскладнішою проблемою в енергосистемі України внаслідок масованих обстрілів РФ залишається обмежена доступність передачі електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Ситуація в енергосистемі внаслідок обстрілів досить складна. Основне ускладнення – це обмежена можливість передачі доступної е/е. У нас працює дев'ять блоків АЕС, є 2,1 ГВт потужності для імпорту, додатково залучається аварійна допомога для балансування споживання. Але найскладніше – це доступність передачі е/е між центром та сходом", – сказав Колісник на брифінгу в агентстві "Укрінформ" у середу.

За його словами, внаслідок цього є певна відмінність обсягів обмежень е/е в регіонах: на заході в пікові години застосовується до двох черг відключень, на півдні і в центрі – до трьох, тоді як на півночі та сході – три.

"Вплив обстрілів РФ є як регіонального характеру, так і стосується роботи всієї енергосистеми. Як, наприклад, останній масований обстріл (29 листопада – ЕР), що був зосереджений по об’єктах, від яких залежить робота ОЕС і передача е/е: важливі вузли, перетини", – описав ситуацію заступник глави Міненерго.

Він також звернув увагу на те, що для забезпечення безперебійного електроспоживання бізнес активно користується можливостями імпорту е/е (при імпорті обсягом 60% власного споживання підприємства не відключають за графіками обмеження потужності – ЕР).

"Щодоби імпорт коливається від 1,4 до 1,8 ГВт. Це те, що підприємства вибирають для покриття власних потреб", – пояснив Колісник.

Крім того, за його даними, протягом року в Україні побудовано приблизно 418 МВт ВДЕ-генерації та 600 МВт газової, яку побудували "і енергокомпанії, і комунальні підприємства, і приватний бізнес".