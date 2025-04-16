Інтерфакс-Україна
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12:48 16.04.2025

Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

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Міносвіти розробляє проєкт постанови про збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників дитсадків - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що Міністерство освіти і науки розробляє проєкт постанови, яким передбачається збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників закладів дошкільної освіти.

"Згідно з абзацом третім частини другої статті 28 зазначеного закону "Про дошкільну освіту" засновники державних і комунальних закладів дошкільної освіти мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом міністрів України, а також мають право встановлювати для працівників додаткові винагороди та допомоги, крім передбачених цим законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти", - заявив Шмигаль у відповідь на петицію.

Прем'єр зауважив, що оскільки згідно із статтею 32 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" організацію матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, які належать територіальним громадам, підвищення розміру оплати праці працівникам закладів дошкільної освіти має вирішувати кожен орган місцевого самоврядування з урахуванням наявних фінансових можливостей відповідного місцевого бюджету.

"Водночас на сьогодні МОН розробляє проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298", яким передбачається збільшення тарифних розрядів деяким категоріям працівників закладів дошкільної освіти", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 1 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату вихователям закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #дошкільна_освіта #шмигаль #міносвіти

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