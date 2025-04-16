ВАКС почав розгляд по суті справи колишнього першого віцепрем'єра Клюєва – САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила та розпочала розгляд по суті справу за обвинуваченням колишнього першого віцепрем’єр-міністра України у привласненні бюджетних коштів, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, перший віцепрем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ "Завод напівпровідників", бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, проте насправді привласнив ці бюджетні кошти.

"Згодом особи, використовуючи аналогічну схему, на рахунки підконтрольних товариств перерахували 25,3 млн грн ніби для сприяння розвитку енергозбережних технологій, але фактично їх також було розтрачено. Ці дії завдали збитків на суму майже 200 млн грн", -йдеться у повідомленні САП у Телеграмі.

Як інформує САП, оскільки обвинувачуваний переховується від слідства на території РФ, ВАКС вирішив викликати його до суду повістками, оприлюдненими на сайті Офісу Генерального прокурора та в медіа. Також наразі направлено ухвалу суду до органів адвокатського самоврядування щодо вирішення питання притягнення адвокатів обвинуваченого до відповідальності у зв’язку з неявкою до суду з неповажних причин.

Зауважується, що досудове розслідування у справі розпочато у 2014 році, у 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.

Дії колишнього першого віцепрем’єр-міністра України кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ексголови Державного агентства – ч. 5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на те, що колишній перший віцепрем’єр-міністр України перебуває в розшуку, стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування "in absentia".

Згідно із фабулою справи, йдеться про колишнього першого віцепрем'єра України (2010 – 2012 рр.) Андрія Клюєва.