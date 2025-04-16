Поліція затримала неповнолітніх, причетних до вбивства 19-річного мешканця Івано-Франківська

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Поліція Івано-Франківської області встановила особи та затримала неповнолітніх, причетних до вбивства 19-річного мешканця Івано-Франківська.

"Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх, причетних до вбивства місцевого мешканця. Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів. Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні пресслужби у Facebook у середу.

Повідомляється, що слідчі поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

На даний час із затриманим працюють поліцейські.