7 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1139 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1139 RUSSIAN AGRESSION

7 квітня відзначають Всесвітній день здоров'я, Міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Георгія Мітиленського.

Всесвітній день здоров'я

Всесвітній день здоров'я відзначається щорічно 7 квітня з 1950 року. Цього дня 1948 року набрав чинності Статут Всесвітньої організації здоров'я (ВОЗ).

Ідея Всесвітнього дня здоров'я була висунута вже на першій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 1948. Але тоді цей день відзначався 22 липня, в день ратифікації Статуту ВОЗ.

ВОЗ присвячує кожен щорічний Всесвітній день здоров'я будь-яким темам і проводить різні пропагандистські заходи, як в цей день, так і тривалий час після 7 квітня. Зокрема, їм приділяють увагу Генеральний секретар ООН і Генеральний директор ВОЗ у своїх щорічних посланнях, присвячених цьому дню.

Міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES 58 / 234.

Спочатку цей день названо Міжнародним днем пам'яті про геноцид у Руанді (англ. Commemoration of the Rwanda Genocide), але 26 січня 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції, яка проголосила 7 квітня Міжнародним днем пам'яті про геноцид тутсі в Руанді в 1994 році, нагадавши, що під час геноциду тутсі 1994 року вбивали також представників етнічної групи хуту та інших осіб, які чинили опір геноциду.

Події, яким присвячена міжнародна дата, відбулися в Руанді 1994 року, коли тимчасовий уряд, який прийшов до влади внаслідок військового перевороту, почав знищувати людей, яких визнав своїми ворогами - як за політичними ознаками, так і за етнічними. Кількість убитих за сто днів становила, за різними даними, від пів мільйона до мільйона осіб.

У резолюції ООН визнається наявність "численних труднощів, з якими зіткнулися ті, хто залишився в живих після геноциду 1994 року", а також рекомендується державам-членам організації надавати допомогу жертвам неправомірних дій тимчасового уряду.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Олександра Фелікісімовича (Феліксовича) Мальцева (1855-1926), українського лікаря-психіатра, невропатолога, фармаколога, на його честь названо Полтавську обласну клінічну психіатричну лікарню

145 років від дня народження Олександра Костянтиновича Богомазова (1880-1930), українського живописця, графіка, теоретика мистецтва, педагога, культурного діяча. Дату народження подано за ЕІУ, Encyclopedia of Ukraine, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 26.03.1880 р.

120 років від дня народження Миколи Андрійовича Частія (1905-1962), українського співака

105 років від дня народження Катерини Ієронімівни (Єронімівни) Скокан (1920-1977), української бібліографині, літературознавиці, шевченкознавиці

80 років від дня народження Василя Івановича Голобородька (1945), українського письменника, поета

Ще цього дня:

1906 - Виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь;

1918 - 2-й Запорозький полк (командир — Петро Болбочан) Армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин та зайняв Харків;

1964 - IBM анонсувала обчислювальну систему System/360;

1969 - Символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1;

1992 - Республіка Сербія проголосила незалежність;

2017 - Бомбардування авіабази Шайрат.

Церковне свято:

Преподобний Георгій, митрополит Мітиленський, - доброчесний і смиренномудрий чернець, який з наймолодших років присвятив своє життя служінню Богові й усім людським чеснотам.

У період царювання Лева Ісаврянина (716-741) святий зазнав гонінь від іконоборців і отримав іменування Сповідника.

У роки царювання Костянтина Порфирородного (780-797) святого Георгія було зведено на архієрейську кафедру міста Мітилена (Mytilene), головного міста мальовничого грецького острова Лесбоса.

Усе життя преподобний Георгій був зразком цнотливості та чистоти, літописці порівнювали його життя з життям янгола. Він мав дар чудотворення, завдяки якому зцілював багато хвороб, зокрема й ті, що вважалися невиліковними. З багатьох, хто звертався до нього, преподобний Георгій виганяв нечистих духів.

Ба більше, святитель вирізнявся милосердям, завжди допомагав нужденним, знедоленим і незаможним.

На схилі свого шляхетного життя 815 року, під час царювання іконоборця Льва Вірменина (813-820), митрополита Мітиленського вигнали з міста і заслали до Херсонеса. Там і завершив свій земний шлях. У годину його кончини над Мітиленою на небі засяяла яскрава зірка.

Іменини: Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.