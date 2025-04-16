Інтерфакс-Україна
Події
12:23 16.04.2025

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

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Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

Невеликий дощ очікується в Чернігівській та Сумській областях в ніч на четвер, у всіх інших регіонах України 17 квітня без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°.

У Києві у четвер без опадів, температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 17 квітня була в 1956 р. (25,2° тепла), а найнижча - в 1929 р. (5,3° морозу).

У п'ятницю, 18 квітня, в Україні також переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується невеликий дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°.

В Києві у п'ятницю мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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