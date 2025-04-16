16 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1148 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1148 RUSSIAN AGRESSION

16 квітня відзначають Всесвітній день голосу, День обізнаності про стрес, Всесвітній день крапки з комою, День "Врятуйте слона", День "Навчи свою доньку волонтерства", День Чарлі Чапліна, День піжами на роботі.

У Вірменії - День поліції, у Болгарії - День юриста і День першої Конституції, у Данії - День народження королеви Маргрете II.

Цього дня, 1632 року, було засновано Києво-Могилянську академію.

25 років тому 2000 - Георгій Гонгадзе та Олена Притула заснували "Українську правду", перше україномовне інтернет-видання.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії.

Всесвітній день голосу

Ідея проведення Дня голосу з'явилася наприкінці 1990-х років, присвячена його феномену і ролі в житті людей.

Ініціатором заснування міжнародного свята виступила Американська Академія отоларингології 2002 року.

День обізнаності про стрес

Стресовий психологічний стан негативно впливає на здоров'я людини загалом, адже майже всі хвороби спричинені стресом. Необхідно зазначити, що психологічне напруження потрібне організму для якісної роботи мозку, але в малих дозах. Якщо ж людина відчуває стрес постійно, не розслабляється і виснажує себе, то з часом здоров'я сильно погіршиться. Життя в стані стресу спричиняє як психічні, так і фізичні захворювання.

Всесвітній день крапки з комою

Подію започаткувала Емі Блевел у 2016 році. Її батько покінчив життя самогубством, тому Емі вирішила у 2013 році створити проєкт "Крапка з комою", аби допомагати людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.

На жаль, сама Блевел також незабаром здійснила самогубство, в 2017 році.

День "Навчи свою доньку волонтерства"

16 квітня щороку відзначають День "Навчи свою доньку волонтерства", який покликаний передати молодшому поколінню найцінніше — вміння допомагати іншим без очікувань, із добрим серцем і відкритою душею.

День Чарлі Чапліна

Щорічно 16 квітня відзначається День Чарлі Чапліна, бо саме цього дня у 1889 році народився легендарний актор та режисер, класик німого кіно.

День піжами на роботі

16 квітня кожного року світ відзначає нестандартне та цікаве свято – День піжами на роботі. Подію започаткували у 2004 році.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Адріана Володимировича Володимирського (1875-1936), українського вченого в галузі дефектології та рефлексології, лікаря-психоневролога, одного з активних ініціаторів становлення державної системи спеціальної освіти в Україні в І пол. ХХ ст.;

100 років від дня народження Олега Григоровича Островського (1925-2003), українського графіка, живописця, дизайнера, інженера, педагога, мецената, громадського діяча (Велика Британія);

80 років від дня народження Володимира Дмитровича Ільєнка (1945-2021), українського актора театру та кіно.

Ще цього дня:

1912 - Англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком;

1936 - У Львові розпочалися масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

1995 - Почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР;

2000 - На референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;

2003 - Підписано Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина (набрав чинності 1 травня 2004).

Церковне свято:

16 квітня вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були трьома сестрами, які жили в III столітті в Італії, на околицях міста Аквілея. В ранньому дитинстві залишилися сиротами і виховувалися у любові до Господа. Всім юнакам дівчата відмовляли, адже хотіли присвятити своє життя Богу. Дізнався про неприступність сестер імператор і наказав їм їхати з ним до Македонії, щоб там знайти наречених. Та дівчата стояли на своєму. Тоді сестер вирішили стратити. Двох старших спалили на вогні, а молодшу застрелив охоронець, коли вона намагалася втекти.

Іменини: Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Василина, Галина, Ірина.