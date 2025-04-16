Рада схвалила продовження до 6 серпня (на 90 днів) воєнного стану та загальної мобілізації - нардеп

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент… схвалив №13172… - продовження до 06 серпня… воєнного стану", - написав Железняк у середу у Фейсбуці.

За його словами, за законопроєкт №13172 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосували 357 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Згідно з законом, строк дії воєнного стану пролонгується на 90 діб з 5.30 ранку 9 травня.