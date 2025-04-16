Інтерфакс-Україна
Події
11:13 16.04.2025

Рада схвалила продовження до 6 серпня (на 90 днів) воєнного стану та загальної мобілізації - нардеп

1 хв читати
Рада схвалила продовження до 6 серпня (на 90 днів) воєнного стану та загальної мобілізації - нардеп

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Парламент… схвалив №13172… - продовження до 06 серпня… воєнного стану", - написав Железняк у середу у Фейсбуці.

За його словами, за законопроєкт №13172 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосували 357 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Згідно з законом, строк дії воєнного стану пролонгується на 90 діб з 5.30 ранку 9 травня.

Теги: #воєнний_стан #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:00 16.04.2025
Арахамія з сарказмом прокоментував позицію тих депутатів, хто виступає проти продовження воєнного стану

Арахамія з сарказмом прокоментував позицію тих депутатів, хто виступає проти продовження воєнного стану

18:13 15.04.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження правила Болар

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження правила Болар

17:54 15.04.2025
Рада прийняла закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

Рада прийняла закон для приєднання України до європейського роумінгового простору

14:26 15.04.2025
Комітет Ради з нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти про продовження строків дії воєнного стану та мобілізації - нардеп

Комітет Ради з нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти про продовження строків дії воєнного стану та мобілізації - нардеп

10:53 15.04.2025
Раді пропонують продовжити строк дії воєнного стану

Раді пропонують продовжити строк дії воєнного стану

17:33 02.04.2025
Раді пропонують удосконалити правовий захист військовослужбовців

Раді пропонують удосконалити правовий захист військовослужбовців

11:58 26.03.2025
Рада має намір скоротити термін розгляду судом справ незначної складності про пенсії та соцвиплати - нардеп

Рада має намір скоротити термін розгляду судом справ незначної складності про пенсії та соцвиплати - нардеп

14:25 25.03.2025
Рада прийняла за основу законопроєкт щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо фінінклюзії, необхідний "Укрпошті" для запуску банку

13:47 25.03.2025
Рада підняла зарплати робітникам міністерства економіки та інших відомств - нардеп

Рада підняла зарплати робітникам міністерства економіки та інших відомств - нардеп

15:00 19.03.2025
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

Помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг

Сили оборони на Курщині відбили 17 атак російських загарбників

Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

ОСТАННЄ

СБУ одночасно затримала 9 агентів ФСБ на підготовці терактів у центральних та східних регіонах України, вилучено понад 30 кг вибухівки

Пастор Бернс погоджується з тим, що Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини

Голова Львівської ОВА пропонує обмежити мерство 4 термінами, як у мера Львова Садового

Болгарія не надсилала офіційних заяв щодо продажу Україні обладнання для ХАЕС-3,4 – пресслужба Міненерго

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

Ворог поранив 5 жителів Донеччини 15 квітня - ОВА

Працівник правоохоронного органу влаштував великий сховок із зброєю у середмісті Києва

Рубіо та Віткофф на тижні відвідають Францію для переговорів щодо України, Ірану та торгівлі - ЗМІ

Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

Російська авіація атакувала Херсон, а потім окупанти накрили з артилерії прибувших на місце удару рятувальників і комунальників – Мрочко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА