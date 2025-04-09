9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1141 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1141 RUSSIAN AGRESSION

9 квітня відзначають Міжнародний день рожевого, Міжнародний день ASMR, День фінської мови або День Мікаеля Агріколи, Всесвітній день антикваріату.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євпсихія.

Міжнародний день рожевого

Міжнародний день рожевого - подія, яка відзначається у другу середу квітня кожного року, щоб підвищити обізнаність про шкідливі наслідки знущань, дискримінації та гомофобії.

Міжнародний день ASMR

Міжнародний день ASMR - це святкування унікального явища, яке захопило Інтернет за останні роки. Подія відзначається 9 квітня. ASMR, або автономна реакція сенсорного меридіана, мова йде про приємне поколювання, яке деякі люди відчувають у відповідь на певні звуки або візуальні подразники. Відео ASMR, які зазвичай містять тихий шепіт, ніжне постукування та інші заспокійливі звуки, стали неймовірно популярними на таких платформах, як ютуб, і мільйони глядачів з ними прагнуть розслабитися та зняти стрес.

День фінської мови або День Мікаеля Агріколи

Подію започаткували у 1960 році. Дата святкування обрана на честь дня смерті Мікаеля Агріголи – засновника літературної фінської мови, який помер у 1557 році.

Мікаель Агрікола – єпископ, автор першої книги фінською мовою – абетки. Також він переклав для фінського народу Новий Завіт, зробивши вагомий внесок в культуру.

У Фінляндії День фінської мови – державне свято. До 1978 року його називали лише Днем Агріколи. У 1980 році фіни сформували власну традицію – підіймати державний прапор щорічно 9 квітня.

Всесвітній день антикваріату

Антикваріатом зазвичай вважають предмети давнини, які являють собою історичну чи художню цінність. Сам термін походить від латинського слова "старовинний", і неофіційно заведено, що такі реліквії повинні мати вік, не молодший за 100 років.

Для антикварних предметів людство створило музеї, де кожен може побачити матеріальні свідчення давніх епох. Також антикваріат є предметом купівлі, продажу та колекціонування. З плином часу ці речі стають ще більш цінними, тому заможні люди часто використовують їх як інвестиції.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Марії Яківни Овруцької (1895-1986), української перекладачки;

100 років від дня народження Валерії Андріївни Гуртовенко (1925-1997), української поетеси;

90 років від дня народження Тамари Панасівни (Опанасівни) Коломієць (1935-2023), української поетеси, перекладачки.

Ще цього дня:

1930 - У Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T;

1963 - Експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США;

1966 - Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття;

1989 - Війська СРСР розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня;

1990 - У Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 - У Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич);

2003 — Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії;

2005 - Спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський, одружився із Каміллою Паркер-Боулз;

2015 - В Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Церковне свято:

9 квітня у церковному календарі – День мученика Євпсихія. Він жив у часи правління імператора Юліана Відступника. Народився в Кесарії у заможній родині. Усе життя присвятив боротьбі з язичниками. Якось він разом із іншими християнами пішов до храму ідолопоклонників, де зруйнував усі святині.

Був заарештований і підданий мукам, але Євпсихій вистояв у своїй вірі. Після довгих і важких мук він був страчений мечем, і з його рани замість крові витекло молоко з водою, що було великим дивом. Християни поховали його тіло з великою пошаною, і над його гробом пізніше було споруджено храм.

Іменини: Вадим, Гаврило.