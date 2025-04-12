12 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1144 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1144 RUSSIAN AGRESSION

12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі, День скаута.

Також сьогодні Всесвітній день дій в сфері військових витрат, Міжнародний день безпритульних дітей і Всесвітній день хом'яків.

Православна церква - Лазарева субота; преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського.

Міжнародний день польоту людини в космос

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 65 / 271.

12 квітня світ відзначає Міжнародний день польоту людини в космос. Дата святкування обрана на честь дати першого польоту в космічний простір, який відбувся цього дня у 1961 році.

День працівників ракетно-космічної галузі України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 13.03.1997 р. № 230/97.

Саме українцям належить ідея розвинення ракетної теорії і проведення міжпланетних перельотів.

Свято встановлено в Україні "…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…" згідно з Указом Президента України "Про День працівників ракетно-космічної галузі України" від 13 березня 1997 р.

День скаута в Україні

Молодіжне свято, яке було започатковане 28 березня 2008 року. Скаутинг — це рух із метою виховання молоді та залучення її до самостійного розвитку особистості.

Всесвітній день дій в сфері військових витрат

Подія була започаткована Інститутом міжнародних досліджень разом із Міжнародним бюро миру. Головна її мета полягає у збільшені поінформованості суспільства про кількість грошових витрат на збройні сили.

Міжнародний день безпритульних дітей

Це ще одна нагода привернути увагу до долі дітей, які залишилися без батьківського піклування, опинилися в складних життєвих обставинах або взагалі без даху над головою.

Всесвітній день хом'яків

Саме цього дня в 1930 році професор зоолог Єврейського університету в Єрусалимі, відправився в експедицію в пошуках сирійських хом'яків на кукурудзяному полі.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Робера Делоне (1885-1941), французького живописця, графіка, скульптора, художника театру, основоположника "орфізму", чоловіка С. Делоне-Терк;

95 років від дня народження Мирослава Володимировича Поповича (1930-2018), українського вченого-філософа, педагога, громадсько-політичного діяча.

Ще цього дня:

1903 — У Великій Британії почала діяти міська служба омнібусів;

1908 — Український студент Мирослав Січинський на знак протесту проти шовінізму польських урядовців вбив намісника Галичини графа Анджея Потоцького;

1912 — У Львові українські скаути-пластуни вперше склали Пластову Присягу, утворена молодіжна скаутська організація "Пласт";

1945 — Віце-президент Гаррі Трумен склав присягу президента і став 33-м лідером Сполучених Штатів Америки;

1955 — Вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною;

1970 — На сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України;

1981 — З космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) здійснено запуск першого у світі пілотованого повітряно-космічного апарата багаторазового використання "Колумбія".

1999 — Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон звинувачений в нешанобливому ставленні до суду після "зумисних неправдивих свідчень" під час громадського розгляду справи стосовно сексуальних домагань;

2009 — Військово-морські сили США визволили з полону корсарів капітана Річарда Філліпса, вбили трьох та захопили четвертого пірата;

2014 — Захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна.

Церковне свято:

12 квітня - День преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського.

Він жив у VIII столітті і був відомий своєю відданістю православній вірі. Був обраний на єпископську кафедру жителями міста Парії і виступив проти іконоборчої єресі, відмовившись підписати постанову про знищення святих ікон, прийняту на Соборі 754 року. За свої переконання, він витерпів багато гонінь і помер, залишивши по собі приклад пасторської любові та самовідданості.

Іменини: Василь, Давид, Іван, Сергій Марфа, Марія.