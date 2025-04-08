8 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1140 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1140 RUSSIAN AGRESSION

8 квітня в Україні відзначають День працівників ТЦК (військових комісаріатів).

У світі - Міжнародний день ромів, Міжнародний день конкурсу краси, Міжнародний день "Будьте добрими до юристів", Міжнародний день буддизму, Міжнародний день фен-шуй.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших.

День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)

8 квітня - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів).

ТЦК та СП (військкомати) займаються мобілізацією людського і транспортного ресурсу, соціальним захистом учасників бойових дій та їхніх сімей. За останні роки роль ТЦК та СП (військкоматів), як і всієї української армії, незаслужено нівелювали: було повальне скорочення штатів, навіть йшлося взагалі про їхній розпуск.

У 2014 році знову почали формувати штати військкоматів, аби забезпечити мобілізацію чоловіків для захисту України.

Нині у ТЦК та СП (комісаріаті) функціонують відділення та сектори: мобілізаційне, яке опікується мобілізацією солдат і сержантів та техніки; офіцерів запасу і кадрів - займається кадровою роботою і відправленням офіцерів; комплектування - займається контрактниками і строковиками; обліку чисельності солдат, сержантів і бронювання.

Сьогодні, під час війни, саме на цих людей покладена непроста і відповідальна місія – відбір людей, чий святий обов’язок оберігати спокій та мирне небо над головою, захищати недоторканність та територіальну цілісність рідної держави.

Міжнародний день ромів

Заснований на IV-му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 р. у Сероцьку (Польща).

Міжнародний день конкурсу краси

Міжнародний день конкурсу краси (International Pageant Day), що відзначається щорічно 8 квітня з 2018 року, вшановує відданість, талант і прагнення жінок, які беруть участь у конкурсах по всьому світу.

Міжнародний день "Будьте добрими до юристів"

Щорічно у другий вівторок квітня відзначається Міжнародний день "Будьте добрими до юристів".

Цей день дає можливість людям визнати цінний внесок, який юристи роблять у суспільне життя, і висловити свою вдячність за їхню наполегливу працю та відданість справі. Це також подія для заоїочення людей бути добрими та поважними до адвокатів, які часто стають об’єктами критики та негативу. Цей день був створений як спосіб протидії негативним стереотипам юристів та сприяння більш позитивному іміджу адвокатури та інших юристів.

День карликового бегемота

День карликового бегемота - це щорічна подія, відзначається 8 квітня, присвячена одному з найменших і найбільш невловимих видів бегемотів — карликовому бегемоту.

Міжнародний день буддизму

8 квітня кожного року всі представники буддистської релігії відзначають Міжнародний день буддизму. Дата святкування обрана на честь дня народження Будди Шак’ямуні - основоположника вчення. В Японії подія також називається Фестивалем квітів. У відзначенні свята беруть участь приблизно 50 країн.

Міжнародний день буддизму має за мету об’єднання вірян, залучення до спільної молитви й вшанування Будди.

Міжнародний день фен-шуй

Фен-шуй можна визначити як давню філософію чи науку, яка виникла в Китаї приблизно 3 тисячі років тому. Це складна система позиціонування будівель та предметів всередині них таким чином, щоб узгодити їх положення з духовними силами для отримання здоров’я та щастя.

"Фен" з китайської означає вітер, а "шуй" - вода. Разом стихії відповідають за потоки життєдайної енергії "ци", яка присутня абсолютно всюди. Багато людей облаштовують свої оселі з дотриманням правил фен-шуй, сподіваючись гармонізувати своє життя.

Цього дня народилися:

220 років від дня народження Гуго (Хуго) фон Моля (1805-1872), німецького ботаніка, одного з засновників цитології рослин;

130 років від дня народження Максима Калениковича Куренського (1895-1940), українського математика;

90 років від дня народження Миколи Георгійовича Рашеєва (1935-2021), українського режисера, кіносценариста;

155 років від дня народження Олександра Михайловича Безредки (1870-1940), французького мікробіолога, імунолога українського походження, учня І. Мечникова;

80 років від дня народження Геннадія Георгійовича Кішкіна (1945), українського перекладача, поета, дисидента (Німеччина).

Ще цього дня:

1990 - На американському каналі ABC початий прем'єрний показ серіалу "Твін Пікс";

1990 - Над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор;

1990 - Створено благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса");

1997 - Срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 - Ірак відкидає пропозиції ООН з продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

2005 - Похорон Папи Римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства;

2014 - Початок активних боїв за Луганський аеропорт під час Війни на сході України;

2014 - Припинення підтримки операційної системи Windows XP;

2022 - Російські війська поцілили ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу міста Краматорськ.

Церковне свято:

8 квітня православна церква вшановує пам'ять апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та святителя Ніфонта.

Святі належать до числа 70 апостолів, обраних Христом і посланих проповідувати.

Святий апостол Іродіон був родичем апостола Павла і його супутником у багатьох подорожах. Коли християнство поширилося на Балканському півострові, апостоли Петро і Павло поставили апостола Іродіона єпископом міста Патари. Апостол Іродіон ревно проповідував Слово Боже і навернув до християнства багатьох греків-язичників і іудеїв.

Розлючені проповіддю апостола, ідолопоклонники та іудеї, за попередньою змовою, напали на святого Іродіона. Вони били його палицями та закидали камінням. Один з мучителів вдарив його ножем, і апостол впав, але коли його нападники втекли, Господь підняв його неушкодженим.

Після цього святий Іродіон ще довгі роки супроводжував апостола Петра. Коли святого апостола Петра розіп'яли, одночасно з ним, а також разом зі святим Олімпом, був усічений мечем і апостол Іродіон.

Святий апостол Агав мав дар пророцтва. Він передбачив голод за часів імператора Клавдія та страждання апостола Павла в Єрусалимі. Апостол Руф був єпископом у грецькому місті Фіви; апостол Асинкріт — єпископом у Гірканії (Мала Азія), Флегонт — у Марафоні (Фракія), апостол Єрм — у Далматії займав кафедру у фракійському Філіополі.

День пам'яті святителя Ніфонта

Святитель Ніфонт народився недалеко від Києва, з малих років цікавився чернечим життям і тягнувся до духовного просвітлення. Після смерті батьків він роздав все своє майно нужденним і пішов у Печерський монастир.

Пізніше став єпископом Новгорода, примиряв князів, суворо дотримувався церковних правил, побудував безліч храмів. Був вигнаний в ув'язнення в Печерський монастир за те, що чинив опір незаконному шлюбу князя Святослава. Помер у 1156 році.

Іменини: Іван, Сергій, Марія.