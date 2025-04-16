Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу
Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) брали участь у пошуку постраждалих через нічну російську атаку БпЛА на Одесу.
"На місці ліквідації наслідків нічної атаки на Одесу працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери надавали підтримку рятувальникам у пошуку постраждалих", - повідомляє сторінка УЧХ у середу у Facebook.
Волонтери надали першу домедичну допомогу двом пораненим і першу психологічну допомогу п'ятьом постраждалим.
Команда УЧХ також провела збір потреб для забезпечення постраждалих гуманітарною допомогою, зокрема будівельними матеріалами для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях.
Як повідомлялось, російські військові в ніч на середу атакували Одесу безпілотниками. За попередніми даними, три людини постраждали, спалахнули пожежі за декількома адресами — горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.