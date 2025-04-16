Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) брали участь у пошуку постраждалих через нічну російську атаку БпЛА на Одесу.

"На місці ліквідації наслідків нічної атаки на Одесу працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери надавали підтримку рятувальникам у пошуку постраждалих", - повідомляє сторінка УЧХ у середу у Facebook.

Волонтери надали першу домедичну допомогу двом пораненим і першу психологічну допомогу п'ятьом постраждалим.

Команда УЧХ також провела збір потреб для забезпечення постраждалих гуманітарною допомогою, зокрема будівельними матеріалами для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях.

Як повідомлялось, російські військові в ніч на середу атакували Одесу безпілотниками. За попередніми даними, три людини постраждали, спалахнули пожежі за декількома адресами — горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.