Інтерфакс-Україна
Події
12:45 16.04.2025

Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу

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Волонтери УЧХ взяли участь у пошуку постраждалих через російську атаку БпЛА на Одесу
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) брали участь у пошуку постраждалих через нічну російську атаку БпЛА на Одесу.

"На місці ліквідації наслідків нічної атаки на Одесу працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери надавали підтримку рятувальникам у пошуку постраждалих", - повідомляє сторінка УЧХ у середу у Facebook.

Волонтери надали першу домедичну допомогу двом пораненим і першу психологічну допомогу п'ятьом постраждалим.

Команда УЧХ також провела збір потреб для забезпечення постраждалих гуманітарною допомогою, зокрема будівельними матеріалами для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях.

Як повідомлялось, російські військові в ніч на середу атакували Одесу безпілотниками. За попередніми даними, три людини постраждали, спалахнули пожежі за декількома адресами — горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

 

Теги: #тчху #учх

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