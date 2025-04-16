Петиція до Кабміну про підвищення зарплати вчителям набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату педагогічним працівникам набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 15 січня і станом на 15 квітня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Просимо ухвалити рішення про підвищення заробітної плати вчителям до рівня, що відповідає їхньому професійному внеску (збільшити заробітну плату до рівня Європейських держав - 1000-1500 доларів)", - йдеться у тексті петиції.

Відзначається, що на сьогодні рівень зарплати педагогів нижчий за середній по країні, а також, що зарплата вчителя в Україні значно нижча, ніж у багатьох країнах Європи.

Також в петиції наводиться приклад Польщі, де середня зарплата вчителя становить близько $1,2–1,5 тис.; Чехії - від $1,4 тис.; Німеччини - $4–5 тис.

Як повідомлялося, 1 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату вихователям закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів набрала необхідну для розгляду кількість голосів.