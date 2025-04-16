Інтерфакс-Україна
Події
08:32 16.04.2025

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

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Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл
Фото: https://www.facebook.com/mrochko.roman/

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час запису звернення потрапив під атаку чотирьох КАБів, коли окупанти повторне обстріляли Херсон з артилерії.

"Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів. Врятувала наша херсонська земля. Армія РФ не дає поки повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу", - написав він в телеграм-кананлі.

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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