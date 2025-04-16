Сили оборони на Курщині відбили 17 атак російських загарбників

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В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації станом на 8.00 середи.

"Ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомлені.