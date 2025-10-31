Інтерфакс-Україна
Події
13:47 31.10.2025

Україна не бачить у РФ спроможності збільшувати виробництво КАБ через санкції – Зеленський

Росія розраховує на бюджет наступного року на $210 млрд, а також на збільшення виробництва FPV-дронів і КАБ, однак Україна не бачить у них цих можливостей через санкціонування підприємств, повідомив президент Володимир Зеленський.

"По нашим даним, вони розраховують на бюджет наступного року 210 мільярдів на 2026 рік… Вони хочуть збільшувати БПЛА FPV, інші. Вони хочуть збільшувати КАБ. Ми не бачимо збільшування. Уже зараз не бачимо можливості. Не тільки через гроші, а й через санкціонування підприємств", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

