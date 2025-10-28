"Укренерго" працює над збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів та максимальним пропуском імпорту е/е

НЕК "Укренерго" працює наразі з європейськими партнерами над розрахунком і збільшенням пропускної спроможності інтерконнекторів для імпорту електроенергії з Європи, яка наразі складає 2100 МВт, повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко на брифінгу в "Укрінформі" у вівторок.

"Це те, на що ми як енергосистема України розраховуємо в найважчі періоди. На поточний момент величина інтерконекторів для імпорту електроенергії з Європи складає 2100 МВт, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб отримати цифру більшу, ніж 2100 МВт", - сказав він.

Водночас, за словами очільника "Укренерго", наразі імпортний потенціал не використовуєтья у повній мірі через пошкодження внутрішніх мереж в енергосистемі України внаслідок ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Це також наша задача і пріоритет номер один – зробити так, щоб всі ці 2100 МВт могли бути спожитими в енергосистемі України в критичній ситуації", - наголосив Зайченко.

Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність можливості імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 року з 1,7 до 2,1 ГВт.

Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.

Своєю чергою з березня 2025 року європейські оператори системи передачі мають можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RP9oyumDgb0