Внаслідок атаки дронів РФ на Полтавщині спалахнув склад цивільного підприємства

Російські війська в ніч на суботу атакували безпілотниками Полтавську область, внаслідок чого виникла пожежа складу одного з цивільних підприємств, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі ворог намагався атакувати Полтавщину за допомогою БпЛА. По ворожих цілях працювала ППО. Обійшлося без постраждалих", - написав він у телеграмі.

За словами Когута, внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств.

Зайнялася пожежа, яка була ліквідована підрозділами ДСНС.