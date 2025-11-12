Інтерфакс-Україна
Події
19:56 12.11.2025

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада
Фото: https://t.me/chernigivoblenergo

АТ "Полтаваобленерго" втратило можливість отримувати електричну енергію з Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) після масованої атаки РФ на енергетичні об'єкти в ніч на 8 листопада, повідомила компанія на своєму сайті у середу.

"Полтаваобленерго" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами. Через дані обставини, у Товариства стала відсутня можливість отримувати е/е з ОЕС, у тому числі належної якості", - зазначили у товаристві.

Компанія пояснила, що на підставі викладених обставин, термін виконання зобов’язань обленерго за діючими договорами про надання послуг з розподілу е/е був відкладеним та надалі відкладається до усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електромереж.

 

