08:33 08.11.2025

Кременчук знеструмлений внаслідок нічної атаки ворога по енергооб'єктах - мер

Фото: Pixabay

Кременчук повністю знеструмлений внаслідок російської нічної масованої атаки по енергетичній інфраструктурі, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у мережі Facebook в суботу.

"Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та енергетиків. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста. Усі комунальні та аварійні служби залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та працюють у посиленому режимі", - написав Малецький у соцмережі Facebook.

 

