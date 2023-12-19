Події

07:35 19.12.2023

"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

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"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

Мережа торгових центрів "Епіцентр" має намір закупити медичне обладнання на 10 млн грн для Городоцької центральної районної лікарні в Хмельницькій області, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з повідомленням, компанія оголосила відповідний тендер на закупівлю 15 грудня. Заплановано придбати обладнання для операційного комплексу та діагностичного відділення лікарні. Термін поставки - червень 2024 року.

З 2020 року "Епіцентр" також провів ремонт у лікарні, а у 2023 році закупив обладнання на 5,5 млн грн.

Раніше компанія оснастила і здійснила капремонт в Інституті кардіології ім. М. Стражеска, надавала допомогу 72 медзакладам на Хмельниччині, "Охматдиту" та іншим лікарням в Україні під час епідемії коронавірусу, наголошується в повідомленні.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи із виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено. Станом на грудень 2023 року в мережі працює 72 торгові центри.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

 

 

 

Теги: #епіцентр #благодійність #медобладнання

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