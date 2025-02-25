Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

Середній показник безвідмовної роботи Центральної бази даних Електронної системи охорони здоров'я (ЦБД ЕСОЗ) впродовж 2024 року складав 99,8%, ЦБД ЕСОЗ працює безперебійно майже 100% часу, повідомив керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець.

"ЦБД ЕСОЗ працює безперебійно майже 100% часу. За жовтень, листопад та грудень 2024 року показник безвідмовної роботи становив 99,8% і був таким в середньому за рік. Щоб забезпечити стабільну роботу системи, ДП "Електронне здоров'я" постійно працює над балансуванням навантаження й забезпечує максимально можливу продуктивність системи в умовах наявних ресурсів. Так, у сфері адміністрування за 2024 рік ми оптимізували зберігання даних, що дозволить у поточному році вивільнити ресурси. Також подбали про важливі оновлення з безпеки, які допомагають усунути вразливості та підвищують швидкодію", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Ємець зазначив, що ЕСОЗ у 2024 році у період пікових навантажень система обробляла близько 2500 запитів за секунду і в середньому від 1400 до 1800 щосекунди впродовж робочого дня, швидкість обробки запитів, завдяки оптимізації процесів у системі збільшилася порівняно з 2023 роком орієнтовно на 20%.

Він зауважив щорічну динаміку зростання електронних медичних записів у системі, яка є ознакою високого навантаження. Так, кількість всіх електронних медичних записів в ЕСОЗ в 2024 році становила 3,7 млрд, у 2023 - 2,5 млрд, в 2022 році - 672 млн.

Наразі в ЕСОЗ найбільше записів про "е-Направлення". Зокрема, в 2024 році було створено 654,04 млн "е-Направлень", в 2023 - 426,4.

Крім того, активно розвивається напрямок "е-Рецептів" на ліки (87,3 в 2024 році, 69,1 млн в 2023) та "е-Рецептів" на медичні вироби (46 тис. в 2024 році, 9 тис. в 2023 році).

В ЕСОЗ також в 2024 році було створено 33,3 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) порівняно з 23,4 млн - у 2023 році, сформовано 176 тис. медичних висновків про народження порівняно з 174 тис. медичних висновків про народження у 2023 році, визначено 9,8 млн планів лікування порівняно з 2,8 млн у 2023 році.

При цьому Ємець підкреслив важливість кібербезпеки під час війни. Він нагадав, що ДП "Електронне здоров'я" надає консалтингові послуги з кібербезпеки, проводить аудит інфраструктури підприємств, надає рекомендації з усунення кіберзагроз і розробляє політики інформаційної безпеки.

"У 2024 році ми провели 15 тестів на проникнення (penetration test) медичних інформаційних систем, удосконалили процедуру проведення тестів на проникнення, зокрема, щодо додавання нових інструментів, методів пошуку та ідентифікації вразливостей, автоматизації процесу тестування, а також проаналізували наявні технічні вимоги до медичних інформаційних систем щодо безпеки і запропонували зміни у рамках підсилення кіберзахисту", - сказав він.

Ємець зазначив, що в 2024 році ДП "Електронне здоров'я" впровадило програмний продукт, який об'єднує управління інформаційною безпекою для підвищення стійкості ЦБД до кібератак.

"Захист даних забезпечується вже на рівні архітектури самої системи, коли персональні та медичні дані зберігаються відокремлено, що забезпечує надійність зберігання персоніфікованих даних. До сховищ застосовують підвищені вимоги до кібербезпеки, зокрема, обмеження доступів і спеціалізована система захисту", - сказав він.

Він також він підкреслив, що ДП "Електронне здоров'я" продовжує тісно співпрацювати з кіберполіцією, яка інформує про всі потенційні кіберінциденти й вектори ризиків.

Ємець повідомив, що в 2025 році ДП "Електронне здоров'я" продовжить працювати над покращенням швидкості обробки дій медичних документів у системі, оптимізує резервне копіювання даних, а також планує налаштувати автоскейлінг у рамках всієї інфраструктури, де це буде можливо.

"Як наслідок, зменшиться кількість інцидентів щодо падіння швидкодії системи. Очікується, що навантаження зросте із запуском нових можливостей системи, тому наразі держпідприємство працює над збільшенням ресурсів. Також запланували впровадити спеціальні системи, які мають забезпечити виявлення і запобігання кібератак", - сказав він.

ЦБД ЕСОЗ - ІТ-інфраструктура у сфері охорони здоров’я, яка зберігає інформацію про здоров'я понад 37 млн пацієнтів. Власником системи є НСЗУ, а адміністратором - ДП "Електронне здоров'я". Медпрацівники та фармацевти мають змогу вносити дані в ЦБД ЕСОЗ завдяки медичним інформаційним системам (МІС), які підключені до ЦБД та протестовані державою на відповідність технічним вимогам.