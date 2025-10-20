XX Ювілейний Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії збере у Києві провідних світових експертів

ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" оголошує про проведення ХХ ювілейного Міжнародного форуму з вроджених та набутих вад серця на тему "Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених та набутих вад серця: від інновації до клінічної практики". Подія відбудеться 23-24 жовтня 2025 року у гібридному форматі: офлайн у Києві та онлайн на платформі CardioHub. Реєстрація учасників розпочнеться о 8:00.

Цьогорічний Форум, який відзначає своє двадцятиріччя, стане ключовою подією для української кардіологічної та кардіохірургічної спільноти. Захід об'єднає провідних вітчизняних та міжнародних експертів для обговорення найновіших досягнень та складних клінічних випадків у лікуванні серцево-судинних захворювань – від народження до похилого віку.

У програмі Форуму заплановані доповіді визнаних фахівців зі США, Японії, Німеччини, Італії, Чехії, Хорватії, Азербайджану та інших країн.

Ключові теми, що будуть висвітлені:

Інновації в аритмології: зокрема, революційна імпульсно-хвильова абляція (PFA).

зокрема, революційна імпульсно-хвильова абляція (PFA). Сучасні підходи до лікування серцевої недостатності та досвід тривалої механічної підтримки (ЕКМО).

та досвід тривалої механічної підтримки (ЕКМО). Транскатетерні технології: досвід перкутанних імплантацій клапанів (зокрема, легеневої артерії), лікування утворень серця та складних уражень коронарних артерій.

досвід перкутанних імплантацій клапанів (зокрема, легеневої артерії), лікування утворень серця та складних уражень коронарних артерій. Мініінвазивна, 3D-ендоскопічна хірургія та реконструкція клапанів серця.

та реконструкція клапанів серця. Лікування складних вроджених вад серця: аномалія Ебштейна, транспозиція магістральних артерій, гіпоплазія лівих відділів, патології аорти.

аномалія Ебштейна, транспозиція магістральних артерій, гіпоплазія лівих відділів, патології аорти. Пренатальна діагностика вроджених вад серця.

вроджених вад серця. Практичний семінар з ехокардіографічної діагностики вроджених вад серця.

"Цей ювілейний Форум – це не лише можливість підбити підсумки 20 років розвитку кардіохірургії в Україні, а й унікальний майданчик для об'єднання зусиль провідних світових та українських фахівців," - зазначає Президент Форуму, професор Ілля Ємець. "В умовах сьогодення обмін знаннями та впровадження інновацій є критично важливими для порятунку 'незламних сердець' наших пацієнтів. Ми запрошуємо всіх колег долучитися до цієї важливої події."

Форум орієнтований на широке коло медичних спеціалістів: кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів, спеціалістів з інтенсивної терапії, лікарів функціональної діагностики, інтернів, медичних сестер та студентів медичних ВНЗ.

З повною програмою Форуму можна ознайомитися за посиланням: https://cardio.org.ua/wp-content/uploads/2025/10/FORUM2025_06OCT2025_REGISTRATION.pdf

Про ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України": ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" є провідною державною установою, що надає високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з вродженими та набутими вадами серця всіх вікових категорій, впроваджує найсучасніші методи діагностики та лікування і є важливою науково-практичною базою країни.

Акредитація ЗМІ та додаткова інформація: Представники ЗМІ запрошуються до висвітлення події. Для акредитації, організації інтерв'ю зі спікерами та отримання додаткових матеріалів, будь ласка, звертайтесь до організаційного комітету

Контактна інформація: Телефон: +38 (063) 887 55 76 Email: [email protected], [email protected], сайт форуму: https://bit.ly/4q0BlLZ