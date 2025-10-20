Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:32 20.10.2025

XX Ювілейний Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії збере у Києві провідних світових експертів

2 хв читати

ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" оголошує про проведення ХХ ювілейного Міжнародного форуму з вроджених та набутих вад серця на тему "Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених та набутих вад серця: від інновації до клінічної практики". Подія відбудеться 23-24 жовтня 2025 року у гібридному форматі: офлайн у Києві та онлайн на платформі CardioHub. Реєстрація учасників розпочнеться о 8:00.

Цьогорічний Форум, який відзначає своє двадцятиріччя, стане ключовою подією для української кардіологічної та кардіохірургічної спільноти. Захід об'єднає провідних вітчизняних та міжнародних експертів для обговорення найновіших досягнень та складних клінічних випадків у лікуванні серцево-судинних захворювань – від народження до похилого віку.

У програмі Форуму заплановані доповіді визнаних фахівців зі США, Японії, Німеччини, Італії, Чехії, Хорватії, Азербайджану та інших країн.

Ключові теми, що будуть висвітлені:

  • Інновації в аритмології: зокрема, революційна імпульсно-хвильова абляція (PFA).
  • Сучасні підходи до лікування серцевої недостатності та досвід тривалої механічної підтримки (ЕКМО).
  • Транскатетерні технології: досвід перкутанних імплантацій клапанів (зокрема, легеневої артерії), лікування утворень серця та складних уражень коронарних артерій.
  • Мініінвазивна, 3D-ендоскопічна хірургія та реконструкція клапанів серця.
  • Лікування складних вроджених вад серця: аномалія Ебштейна, транспозиція магістральних артерій, гіпоплазія лівих відділів, патології аорти.
  • Пренатальна діагностика вроджених вад серця.
  • Практичний семінар з ехокардіографічної діагностики вроджених вад серця.

"Цей ювілейний Форум – це не лише можливість підбити підсумки 20 років розвитку кардіохірургії в Україні, а й унікальний майданчик для об'єднання зусиль провідних світових та українських фахівців," - зазначає Президент Форуму, професор Ілля Ємець. "В умовах сьогодення обмін знаннями та впровадження інновацій є критично важливими для порятунку 'незламних сердець' наших пацієнтів. Ми запрошуємо всіх колег долучитися до цієї важливої події."

Форум орієнтований на широке коло медичних спеціалістів: кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів, спеціалістів з інтенсивної терапії, лікарів функціональної діагностики, інтернів, медичних сестер та студентів медичних ВНЗ.

З повною програмою Форуму можна ознайомитися за посиланням: https://cardio.org.ua/wp-content/uploads/2025/10/FORUM2025_06OCT2025_REGISTRATION.pdf

Про ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України": ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" є провідною державною установою, що надає високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з вродженими та набутими вадами серця всіх вікових категорій, впроваджує найсучасніші методи діагностики та лікування і є важливою науково-практичною базою країни.

Акредитація ЗМІ та додаткова інформація: Представники ЗМІ запрошуються до висвітлення події. Для акредитації, організації інтерв'ю зі спікерами та отримання додаткових матеріалів, будь ласка, звертайтесь до організаційного комітету

Контактна інформація: Телефон: +38 (063) 887 55 76 Email: [email protected], [email protected], сайт форуму: https://bit.ly/4q0BlLZ

 

Теги: #форум #ємець #кардіохірургія #кардіологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 19.10.2025
У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: “Ukraine 2.0: The Power of People”

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: “Ukraine 2.0: The Power of People”

19:10 12.10.2025
Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю

Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю

09:40 10.10.2025
ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

17:46 08.10.2025
В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

14:17 07.10.2025
Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

12:16 25.02.2025
Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

16:05 06.11.2024
УЧХ і партнери відновлюють будівлю Центру дитячої кардіології, пошкоджену ракетною атакою

УЧХ і партнери відновлюють будівлю Центру дитячої кардіології, пошкоджену ракетною атакою

18:14 05.11.2024
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії відновить операції у відремонтованому корпусі до літа 2025 року

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії відновить операції у відремонтованому корпусі до літа 2025 року

12:58 18.10.2023
ДП "Електронне здоров'я" готує кілька проєктів з обміну медданими на міжнародному рівні

ДП "Електронне здоров'я" готує кілька проєктів з обміну медданими на міжнародному рівні

10:57 28.08.2023
Успіхи української кардіохірургії попри війну

Успіхи української кардіохірургії попри війну

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Український ветеран, який пішки йде до Брюсселя, зустрівся з Мерцом і подарував йому свій бойовий шеврон

"Sky Lords" під командуванням вірменського командира Дмитра Кочаряна: холодна війна розуму й технологій

Кам’янське з робочим візитом відвідала Заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Разом відкрили у нашому місті Центр соціальної підтримки захисників та їхніх родин - Білоусов

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю

Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА