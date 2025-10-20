XX Ювілейний Міжнародний Форум з кардіології та кардіохірургії збере у Києві провідних світових експертів
ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" оголошує про проведення ХХ ювілейного Міжнародного форуму з вроджених та набутих вад серця на тему "Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні вроджених та набутих вад серця: від інновації до клінічної практики". Подія відбудеться 23-24 жовтня 2025 року у гібридному форматі: офлайн у Києві та онлайн на платформі CardioHub. Реєстрація учасників розпочнеться о 8:00.
Цьогорічний Форум, який відзначає своє двадцятиріччя, стане ключовою подією для української кардіологічної та кардіохірургічної спільноти. Захід об'єднає провідних вітчизняних та міжнародних експертів для обговорення найновіших досягнень та складних клінічних випадків у лікуванні серцево-судинних захворювань – від народження до похилого віку.
У програмі Форуму заплановані доповіді визнаних фахівців зі США, Японії, Німеччини, Італії, Чехії, Хорватії, Азербайджану та інших країн.
Ключові теми, що будуть висвітлені:
- Інновації в аритмології: зокрема, революційна імпульсно-хвильова абляція (PFA).
- Сучасні підходи до лікування серцевої недостатності та досвід тривалої механічної підтримки (ЕКМО).
- Транскатетерні технології: досвід перкутанних імплантацій клапанів (зокрема, легеневої артерії), лікування утворень серця та складних уражень коронарних артерій.
- Мініінвазивна, 3D-ендоскопічна хірургія та реконструкція клапанів серця.
- Лікування складних вроджених вад серця: аномалія Ебштейна, транспозиція магістральних артерій, гіпоплазія лівих відділів, патології аорти.
- Пренатальна діагностика вроджених вад серця.
- Практичний семінар з ехокардіографічної діагностики вроджених вад серця.
"Цей ювілейний Форум – це не лише можливість підбити підсумки 20 років розвитку кардіохірургії в Україні, а й унікальний майданчик для об'єднання зусиль провідних світових та українських фахівців," - зазначає Президент Форуму, професор Ілля Ємець. "В умовах сьогодення обмін знаннями та впровадження інновацій є критично важливими для порятунку 'незламних сердець' наших пацієнтів. Ми запрошуємо всіх колег долучитися до цієї важливої події."
Форум орієнтований на широке коло медичних спеціалістів: кардіологів, кардіохірургів, анестезіологів, спеціалістів з інтенсивної терапії, лікарів функціональної діагностики, інтернів, медичних сестер та студентів медичних ВНЗ.
З повною програмою Форуму можна ознайомитися за посиланням: https://cardio.org.ua/wp-content/uploads/2025/10/FORUM2025_06OCT2025_REGISTRATION.pdf
Про ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України": ДУ "Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України" є провідною державною установою, що надає високоспеціалізовану допомогу пацієнтам з вродженими та набутими вадами серця всіх вікових категорій, впроваджує найсучасніші методи діагностики та лікування і є важливою науково-практичною базою країни.
Акредитація ЗМІ та додаткова інформація: Представники ЗМІ запрошуються до висвітлення події. Для акредитації, організації інтерв'ю зі спікерами та отримання додаткових матеріалів, будь ласка, звертайтесь до організаційного комітету
Контактна інформація: Телефон: +38 (063) 887 55 76 Email: [email protected], [email protected], сайт форуму: https://bit.ly/4q0BlLZ