12:24 25.10.2025

Кардіологія та кардіохірургія сьогодні є одними з найрозвинутіших напрямів української медицини – Радуцький

Кардіологія та кардіохірургія сьогодні є одними з найрозвинутіших напрямів української медицини, українських кардіологів та кардіохірургів знають у всьому світі, зазначив голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Все, що стосується кардіології, кардіохірургії, - це одне з найкращих напрямків системи охорони здоров’я України і по розвитку, і по досягненнях. Коли приїжджаєш в якусь європейську клініку чи в клініку Сполучених Штатів, там знають наших лікарів. Мені там сказали: "А ви Ємця особисто знаєте?". І ті кардіохірурги від мене вже не відходили, бо вони є фанатами Іллі Миколайовича Ємця", - сказав він на відкритті ХX Міжнародного форуму з вроджених та набутих вад серця, який пройшов у Києві 23-24 жовтня.

Він зазначив: "Те, що роблять сьогодні українські медики, - це друга лінія нашої оборони, бо захисники мають повертатися в стрій, цивільні мають повертатися в стрій, щоб працювати".

"Ми знаємо про проблему з зарплатами, це дуже велика проблема. Ми не можемо все одразу, але на наступний рік на 30-50 відсотків зросте зарплата на первинці і на екстреній допомозі в прифронтових областях. І ми сподіваємося, що в наступному році ми ще розширимо перелік тих медиків, які мають отримувати достойну зарплату", - cказав він.

