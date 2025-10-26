Інтерфакс-Україна
15:00 26.10.2025

Інфаркт у 30 - нова реальність. Українські хірурги рятують серця навіть після війни

В Україні стрімко зростає кількість молодих пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Інфаркт у 30 років - вже не рідкість. Лікарі пов’язують це зі страхами, тривожністю та хронічним стресом, спричиненими війною. Страждають як цивільні, так і військові - останні ще й отримують тяжкі фізичні травми серця.

Морський піхотинець Іван три з половиною роки жив із уламком снаряду в серці, більшість цього часу - в російському полоні. Після повернення до Києва йому провели унікальну ендоскопічну операцію без розтину грудини. Хірурги витягнули уламок довжиною півтора сантиметра, який дивом не зачепив життєво важливі судини. Це перший такий випадок у світовій практиці. Операція тривала три з половиною години. Наразі Іван проходить реабілітацію, а до лікарні приходить лише на планові огляди.

Військові травми змушують українських кардіохірургів шукати нові методи лікування. Цими знаннями вони вже діляться із закордонними колегами. 20-й міжнародний форум із вроджених та набутих вад серця став майданчиком для обміну досвідом між провідними фахівцями України та світу. За минулий рік у столичному центрі кардіології та кардіохірургії провели 2,5 тисячі операцій. Щороку їх кількість зростає на 15–20%. Через війну більшає пацієнтів із ішемічними хворобами серця, зокрема інфарктами. 30-річний пацієнт - вже не виняток. Лікарі закликають: при перших симптомах - біль у грудях, дискомфорт - негайно звертайтесь до медиків.

Не можуть чекати і пацієнти з вродженими вадами серця. Щороку в Україні народжується близько 4,5 тисячі дітей із такими діагнозами. Кардіохірург Ілля Ємець проводить операції новонародженим у перші години життя, використовуючи поповинну кров замість донорської. Його метод вже визнано на міжнародних конференціях, а кількість успішних операцій перевищила 350. Попри війну до українських кардіохірургів звертаються пацієнти з-за кордону. Галина Мойсей із Молдови привезла доньку Єву до Києва після невдалої операції вдома. Українські лікарі врятували дитину. З 2022 року в Київському центрі кардіології та кардіохірургії провели 75 операцій дітям із Молдови. Приїжджають також пацієнти з Азербайджану і навіть США.

Єдиний орган, який не має відпочинку - це серце. І якщо порада від кардіохірурга, то: бережіть серце - і все буде гаразд.

