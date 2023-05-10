Медицина

18:09 10.05.2023

У полтавській клініці ім. Скліфосовського провели першу трансплантацію серця

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У полтавській клініці ім. Скліфосовського провели першу трансплантацію серця

У Полтавській обласній клінічній лікарні ім. М. В. Скліфосовського (ПОКЛ) вперше провели трансплантацію серця, повідомляє обласна військова адміністрація з посиланням на начальника ОВА Дмитра Луніна.

Уточнюється, що цю операцію медики лікарні провели спільно з колегами з Інституту серця МОЗ (Київ).

Нове серце отримав 49-річний реципієнт із Київської області, якому поставили діагноз дилатаційна кардіоміопатія. Без трансплантації шансів на життя в нього не було.

Донором стала мешканка Полтавської області. Крім серця, для трансплантації було передано також її печінку та дві нирки.

"Пересадка серця тривала близько двох із половиною годин, а підготовчі роботи - всю ніч. Підготовчі роботи, зокрема й діагностику смерті мозку, виконали медики ПОКЛ", - уточнюють в ОВА.

Теги: #пересадка #серце

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