Події

07:08 11.07.2022

"Укрзалізниця" й чеська RegioJet для 152 пасажирів із поїздів, що запізнюються, організують пересадку відразу після прибуття рейсу №715 до Перемишля

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"Укрзалізниця" й чеська RegioJet для 152 пасажирів із поїздів, що запізнюються, організують пересадку відразу після прибуття рейсу №715 до Перемишля

В АТ "Укрзалізниця" анонсували домовленість із чеською залізничною компанією RegioJet про організацію пересадки пасажирів, які їдуть до Кракова та Праги, але спізнюються в результаті технічних причин на УЗ, одразу після прибуття рейсу №715 до Перемишля.

"Затримки поїздів львівського напрямку зведені до мінімуму, а пасажирів рейсу №715 Київ–Перемишль, затримка якого становить майже 5 годин, працівники Львівського вокзалу та волонтери зустріли із 400 приготовленими власноруч сендвічами, печивом та водою", – йдеться у телеграм-каналі відомства в неділю ввечері.

Зазначається, що кільком пасажирам, які внаслідок затримки перервали подорож, було організовано ночівлю у Львові з можливістю пересадки на ранковий рейс.

"А для 152 пасажирів, які спізнюються на свої пересадки до Кракова та Праги, Укрзалізниця та RegioJet (Чехія) організують пересадку відразу після прибуття рейсу №715 до Перемишля", – додали в УЗ.

У відомстві також наголосили, що за затримками поїздів можна стежити на uz-vezemo.com.

Раніше повідомлялося, що з технічних причин частина поїздів львівського спрямування у неділю, 10 липня, вирушає із запізненням.

 

 

 

Теги: #уз #пересадка #спізнення

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