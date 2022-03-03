Події

19:07 03.03.2022

Увесь світ запізнився з допомогою Україні

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Увесь світ запізнився з допомогою Україні

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання американського кореспондента щодо того, чи не запізнився президент США з допомогою України на тлі російського вторгнення, заявив, що весь світ запізнився з цією допомогою Україні.

"Питання не лише у президенті Байдені, питання в нерішучості всього світу... Дуже не хотілося б, щоб якісь рішення щодо дипломатії, Європи, НАТО, України та нашої незалежності, ядерної зброї, про яку ми почули, чи ймовірності ядерного удару – не хотілося б, щоб це залежало тільки від цієї команди, яка народила, живе та помре у військовій формі. Тому що є рішення, які ухвалюють дипломати", - заявив Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами у четвер.

"Військові повинні захищати й не повинні наступати, тому весь світ спізнився з Україною. І нехай вони пробачать мені. І їм про це сказав їхній народ, не мій. Ви бачите, що на всіх площах світу відбувається. Люди виходять і підтримують. Весь світ повинен знати, що він запізнився із цією політикою", - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо нещодавньої розмови з президентом США Джозефом Байденом, Зеленський заявив, що їхній контакт був позитивним.

"Ми мали хороший контакт. Я можу сказати вам правду: шкода, що така розмова відбулася після початку війни, а не до неї. Ми можемо тепер часто розмовляти", - резюмував президент.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=475045624070696

Теги: #сша #допомога #спізнення
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