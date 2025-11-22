АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

У Києві відбувся IV міжнародний форум Food from Ukraine та виставка “АГРОЕКСПО-2025”, організатором якої виступила Федерація роботодавців України за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, МЗС, ЄБРР, Всесвітньої продовольчої програми та інших міжнародних партнерів.

Цьогорічна “АГРОЕКСПО-2025” продемонструвала масштаб українських промислових можливостей у реальному часі: на площі у 3,5 тис. м² працювало понад 50 стендів виробників агротехніки, обладнання та технологій, а також українських переробних підприємств та компаній фудіндустрії. Переважна частина експонентів - учасники ФРУ та “Украгромаш”: саме ті підприємства, які забезпечують промислову стійкість країни під час війни.

“АГРОЕКСПО-2025 об’єднала провідних українських виробників сільгосптехніки, обладнання та рішень для агропереробки. Наша експозиція показує, що українська промисловість не зупиняється: вона тримає індустріальний тил, інвестує, модернізується та виходить на нові ринки навіть у воєнний час.

Такі заходи - важлива можливість для українських виробників представляти свої розробки міжнародним партнерам і просувати інвестиційні проєкти, які сьогодні критично важливі для відновлення економіки”, - вважає генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов:

Експозицію відвідали Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, Міністр сільського господарства та продовольчої безпеки ДР Конго Мухіндо Нзангі, а також представники делегацій країн ЄС, G7, Африки та дипломатичного корпусу.

Для міжнародних гостей експозиція стала концентрованою демонстрацією українських компетенцій. Адже сьогодні Україна виробляє практично всю лінійку техніки та обладнання для агропромислового комплексу: від причіпного та навісного обладнання, тракторів, самохідних обприскувачів, обладнання для тваринництва та птахівництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції до повноцінних комплексів під ключ.

За даними ФРУ, в Україні налічується близько 160 виробників агротехніки, які разом випускають до 30 тисяч найменувань продукції – від найпростіших ґрунтообробних агрегатів до найскладнішої техніки.

Як наголошують у Федерації роботодавців, за останні 10 років галузь значно виросла: важливу роль відіграла державна програма 25% компенсації вартості української сільгосптехніки, свого часу ініційована ФРУ та яка завдяки підтримці Уряду отримала ре-старт у 2024 році. З того часу спостерігається позитивна динаміка: обсяги реалізації, а відтак і виробництва, зросли щонайменше на 30%, по деяким видам техніки ріст склав 50%-70%, а по зрошувальній – до 110%.

Також у межах форуму відбулися панельні дискусії за участю українського та міжнародного бізнесу. У центрі уваги - кооперація з країнами ЄС, G7 та Африки, розвиток агротехнологій, машинобудування, логістики та переробки.

“АГРОЕКСПО-2025” у режимі реального часу продемонструвала, як змінюється роль України у глобальній продовольчій системі. Країна виходить за межі формату «сировинного експортера» і дедалі голосніше заявляє про себе як про виробника складної техніки, обладнання та промислових рішень для агробізнесу. Для українських підприємств це можливість закріпитися на нових ринках, а для міжнародних партнерів - побачити технологічну стійкість країни, яка воює й водночас інвестує у власний розвиток.

Цей змістовний зсув органічно вписується у більш широкий контекст Food from Ukraine та ініціативи Президента України «Зерно з України». Створена як відповідь на блокаду портів та глобальну продовольчу кризу, ініціатива еволюціонувала у платформу, що об’єднує гуманітарний, торговельний та інвестиційний вимір. Сьогодні вона стає простором, де Україна демонструє не лише здатність постачати продовольство, а й виробляти технології, що формують нові підходи до продовольчої безпеки.

У цьому процесі ключову роль відіграють Федерація роботодавців України та “Украгромаш”, які об’єднують провідні підприємства українського машинобудування, виробників техніки, обладнання та рішень для агросектору. Як системні партнери держави у відновленні економіки, ці організації формують індустріальну основу, на якій тримається українська промислова стійкість - і яка дозволяє країні впевнено заявляти про себе на міжнародних ринках.