Інтерфакс-Україна
Медицина
14:48 14.05.2025

МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

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МОЗ рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медобладнання в ЕСОЗ

Міністерство охорони здоров'я рекомендує лікарням не квапитися з внесенням інформації про медичне обладнання в ЕСОЗ не дивлячись на те, що нормативні документи не встановлюють кінцевий строк внесення цієї інформації.

"На цьому етапі кінцевого терміну щодо внесення обладнання не визначено. При цьому рекомендуємо почати оперативно вносити інформацію про наявне обладнання одразу після появи відповідної технічної можливості у МІС. Це дозволить своєчасно актуалізувати публічну інформацію та підготуватися до наступних етапів реалізації", - повідомило відомство у Телеграм-каналі.

Крім того, МОЗ рекомендує медзакладам перевірити наявність відповідного функціоналу для внесення інформації про медобладнання, в тих медичних інформаційних системах (МІС), які вони використовують.

Функціонал обліку медобладнання дасть можливість забезпечити потребу в інформації про обладнання для пацієнтів, управлінців закладів, засновників та представників державних інституцій, дозволить бачити актуальну картину наявності обладнання в кожному закладі, використовувати дані для планування та управління ресурсами і у майбутньому підтверджувати відповідність закладу вимогам ПМГ.

Теги: #моз #есоз

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