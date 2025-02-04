ДП "Електронне здоров’я" розпочало тестування відправки медсповіщень від ЕСОЗ через "Дія" та Viber

ДП "Електронне здоров’я" розпочало тестування відправки медичних сповіщень від Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) через "Дія" та Viber.

Як повідомляється у пресрелізі держпідприємства, "Дія" та Viber стануть додатковими каналами, окрім звичного інформування через СМС.

Електронна система охорони здоров’я автоматично обере найзручніший спосіб для кожного пацієнта: з ЕСОЗ повідомлення одразу надійде в застосунок "Дія", якщо повідомлення не буде доставлено, воно з’явиться у Viber. В СМС повідомлення буде з’являтися лише якщо пацієнт не користується "Дія" та Viber.

"Так ми оптимізуємо процес надсилання СМС та робимо його орієнтованим на пацієнта", - зазначив керівник ДП "Електронне здоров’я" Олександр Ємець.