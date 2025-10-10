Інтерфакс-Україна
17:13 10.10.2025

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проінформував своїх іноземних колег про наслідки останніх ракетних та дронових ударів РФ, а також поділився чітким списком енергетичних потреб України, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Андрій Іванович вже безпосередньо зв’язався зі своїми іноземними колегами в такому робочому порядку", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Сибіга провів переговори з колегою з Канади, Польщі, Люксембургу, Бельгії, Норвегії, главою дипломатії ЄС.

"Міністр проінформував про удари, про наслідки та мету ударів з боку РФ. Крім того, поділився з своїми колегами дуже чітким списком потреб України внаслідок до цих терористичних ударів. Йдеться насамперед про енергетичні потреби, які, звісно, внаслідок обстрілів зростають", - зазначив речник.

