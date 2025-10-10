Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проінформував своїх іноземних колег про наслідки останніх ракетних та дронових ударів РФ, а також поділився чітким списком енергетичних потреб України, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

"Андрій Іванович вже безпосередньо зв’язався зі своїми іноземними колегами в такому робочому порядку", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Сибіга провів переговори з колегою з Канади, Польщі, Люксембургу, Бельгії, Норвегії, главою дипломатії ЄС.

"Міністр проінформував про удари, про наслідки та мету ударів з боку РФ. Крім того, поділився з своїми колегами дуже чітким списком потреб України внаслідок до цих терористичних ударів. Йдеться насамперед про енергетичні потреби, які, звісно, внаслідок обстрілів зростають", - зазначив речник.