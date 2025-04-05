Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

Декілька українців, які перебувають у США за програмою умовно-дострокового звільнення (humanitarian parole), цього тижня отримали електронного листа з повідомленням про анулювання їхнього статусу та вимогою залишити країну протягом семи днів, повідомляє Reuters у суботу.

Вповідомленні зазначалося, що в іншому випадку "федеральний уряд знайде вас", а також попереджалося про можливі правоохоронні заходи.

Як повідомив у п’ятницю речник Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), цей лист було надіслано помилково, а гуманітарна програма для українців, запроваджена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, не була припинена. Уточнюється, що наступного дня відомство розіслало нове повідомлення із вибаченням, у якому зазначалося, що умови перебування українців залишаються незмінними.

"Умови вашого умовно-дострокового звільнення, які були видані раніше, залишаються незмінними на даний момент", – йдеться у повторному листі від DHS.

Джерело:https://www.reuters.com/world/trump-administration-sent-erroneous-email-ordering-ukrainians-leave-2025-04-04/