Інтерфакс-Україна

Події

06:13 05.04.2025

Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

1 хв читати

Декілька українців, які перебувають у США за програмою умовно-дострокового звільнення (humanitarian parole), цього тижня отримали електронного листа з повідомленням про анулювання їхнього статусу та вимогою залишити країну протягом семи днів, повідомляє Reuters у суботу.

Вповідомленні зазначалося, що в іншому випадку "федеральний уряд знайде вас", а також попереджалося про можливі правоохоронні заходи.

Як повідомив у п’ятницю речник Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), цей лист було надіслано помилково, а гуманітарна програма для українців, запроваджена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, не була припинена. Уточнюється, що наступного дня відомство розіслало нове повідомлення із вибаченням, у якому зазначалося, що умови перебування українців залишаються незмінними.

"Умови вашого умовно-дострокового звільнення, які були видані раніше, залишаються незмінними на даний момент", – йдеться у повторному листі від DHS.

Джерело:https://www.reuters.com/world/trump-administration-sent-erroneous-email-ordering-ukrainians-leave-2025-04-04/

Теги: #повідомлення #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:54 05.04.2025
Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

23:30 04.04.2025
Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

22:52 04.04.2025
Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

21:44 04.04.2025
США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

15:36 14.03.2025
Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями про припинення вогню в Україні – ЗМІ

Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями про припинення вогню в Україні – ЗМІ

15:21 04.02.2025
ДП "Електронне здоров’я" розпочало тестування відправки медсповіщень від ЕСОЗ через "Дія" та Viber

ДП "Електронне здоров’я" розпочало тестування відправки медсповіщень від ЕСОЗ через "Дія" та Viber

03:22 07.12.2024
Близько 80 тис. військових США призначено в країнах Європи для стримування агресії РФ

Близько 80 тис. військових США призначено в країнах Європи для стримування агресії РФ

11:31 23.10.2024
CERT-UA зафіксувала масове надсилання шкідливих повідомлень під виглядом інтеграції з відомими сервісами

CERT-UA зафіксувала масове надсилання шкідливих повідомлень під виглядом інтеграції з відомими сервісами

07:00 23.12.2022
У Сумській області сигнал тривоги дублюватимуть оповіщенням із гучномовців

У Сумській області сигнал тривоги дублюватимуть оповіщенням із гучномовців

12:11 02.12.2022
У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

ОСТАННЄ

До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

Міжнародна реакція на ракетний удар РФ по Кривому Рогу: дипломатичні та політичні заяви засуджують агресію

Завершення аварійно-рятувальних робіт на місцях ворожих атак - Вілкул

Макрон може стати контактною особою Європи на переговорах з Путіним – ЗМІ

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей – ОВА

Генштаб спростував заяву РФ про удар по Кривому Рогу: ракета влучила у житловий масив, загинули щонайменше 16 осіб, серед них шестеро дітей

Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули 18 людей, серед них 9 дітей – влада

Ракета вибухнула у повітрі, щоб максимізувати кількість жертв у Кривому Розі – Вілкул

Двоє поранених дітей в Кривому Розі у важкому стані, медики рятують їхні життя – райадміністрація

Міністри закордонних справ Чехії та Литви засудили ракетний удар по Кривому Рогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА