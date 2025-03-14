Інтерфакс-Україна

Події

15:36 14.03.2025

Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями про припинення вогню в Україні – ЗМІ

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Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями про припинення вогню в Україні – ЗМІ

Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію про припинення вогню в Україні через спеціального представника Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на російські джерела.

У Кремлі зазначили, що вони бачать підстави для "обережного оптимізму" щодо можливого досягнення угоди.

У п’ятницю Трамп знову закликав Росію підписати та завершити "припинення вогню та остаточну угоду", заявивши у своїй приватній соцмережі, що він витягне США з того, що він назвав "справжньою "халепою" з Росією".

Путін заявив, що в принципі підтримує пропозицію Трампа про припинення вогню, але бойові дії не можна припиняти, доки не буде розроблено низку важливих умов, що підвищує перспективу більш тривалих переговорів для досягнення угоди.

Трамп назвав заяву Путіна "дуже багатообіцяючою".

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам у п’ятницю, що Путін, який висловив стурбованість тим, що українські сили використають будь-яке припинення вогню для перегрупування, провів пізні нічні переговори в Москві зі Стівом Віткоффом, представником Трампа, щоб обговорити пропозицію США. Київ вже прийняв пропозицію.

Пєсков сказав, що Путін використав зустріч, щоб передати "сигнали" Трампу.

"Додаткову інформацію було надан російській стороні, а також, власне, Путін передав інформацію та додаткові сигнали президенту Трампу через Віткоффа", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про коментарі, зроблені пізно в четвер радником Трампа з національної безпеки Майком Уолцом, який сказав, що у Вашингтона є "деякий обережний оптимізм" щодо того, що угоду про припинення вогню може бути досягнуто найближчим часом, Пєсков сказав, що згоден із цією оцінкою.

"Безумовно, є підстави для обережного оптимізму. Ви почули вчора дуже важливу заяву президента Путіна... Він сказав, що підтримує позицію президента Трампа щодо врегулювання, але він озвучив деякі питання, на які потрібно разом відповісти. Тож, так, справді, ще багато чого потрібно зробити, але, тим не менш, президент висловив солідарність із позицією пана Трампа", - сказав він.

Пєсков також сказав, що Росія та США обговорять час телефонної розмови між своїми президентами, коли Віткофф проінформує Трампа, заявивши, що обидві сторони погоджуються, що така розмова необхідна.

Путін заявив, що хоче, щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО, щоб Росія контролювала всі чотири регіони України, які вона проголосила своїми, і щоб розмір української армії був обмежений.

Він також чітко дав зрозуміти, що хоче послаблення санкцій Заходу та проведення в Україні президентських виборів, які Київ вважає передчасними, оскільки воєнний стан залишається в силі.

Теги: #путін #повідомлення #трамп

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