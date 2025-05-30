Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

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Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який прибув до Києва після візиту до РФ, проінформував українського колегу Андрія Сибігу "про почуте та побачене" у Москві.

Як повідомив Сибіга на спільній з Фіданом пресконференції у Києві в пʼятницю, міністри детально обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний. "Насамперед, мирний процес і необхідність повного припинення вогню, звільнення полонених та інші питання. Ми вдячні за сприяння цим зусиллям і розраховуємо на подальшу підтримку Анкари. Хакан щойно повернувся з Москви, і він детально поінформував мене про почуте та побачене там", - наголосив міністр.

Як зазначив міністр, вони обговорили всі кроки, які наближають мир для України. Особливу увагу глави МЗС приділили в безпеці в Чорноморському регіоні. За словами Сибіги, Україна та Туреччина мають спільну позицію.

"Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства. Ми вдячні Туреччині за участь у забезпеченні стабільності судноплавства у Чорному морі, зокрема, мінної безпеки та інших важливих заходів", - наголосив міністр.

Він додав, що Україна цінує, що Туреччина беззастережно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, повернення Криму, а також за відстоювання прав кримськотатарського народу.

"Знаємо, що в інтересах Туреччини мир та зміцнення України як сильної та дружньої держави в Чорноморському регіоні", - сказав Сибіга.