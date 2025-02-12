Інтерфакс-Україна
Події
18:23 12.02.2025

До ЦБ електронної системи охорони здоров'я у 2024 р. підключилися ще 3 МІС, їх кількість зросла до 37

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До центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЦБД ЕСОЗ) впродовж 2024 року були підключені ще три медичні інформаційні системи (МІС), таким чином кількість підключених МІСів вже складає 37.

Як повідомило у своєму пресрелізі ДП “Електронне здоров’я”, яке займається створенням та супроводом національних цифрових продуктів у сфері eHealth, водночас дві МІС у 2024 році були відключені від системи на основі заяви про добровільне відключення МІС від ЦБД ЕСОЗ.

Загалом у 2024 році 19 МІС уклали договір про надання послуг з ДП “Електронне здоровʼя”.

У держпідриємстві нагадали, що ЕСОЗ за умовами державно-приватного партнерства ЕСОЗ є двокомпонентною і складається з центральної бази даних (ЦБД – державний компонент) та медичних інформаційних систем (приватний компонент).

Медичні заклади та аптеки можуть працювати з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) лише через МІС, яка протестована і підключена державою до ЦБД ЕСОЗ і з якою заклад уклав договір.

“Саме завдяки МІС медичні працівники та фармацевти мають змогу працювати з ЕСОЗ. Модель державно-приватного партнерства є ефективною, дозволяє уніфікувати стандарти та якість електронних сервісів й водночас розвивати ринок цифрових послуг в охороні здоровʼя”, - зазначив керівник ДП “Електронне здоров’я” Олександр Ємець.

ДП “Електронне здоров’я” є державною ІТ-компанією, яка займається створенням та супроводом національних цифрових продуктів у сфері eHealth. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства є розробка та адміністрування національних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я, серед яких - адміністрування ЦБД ЕСОЗ.

Теги: #цб #есоз

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