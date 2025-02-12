До ЦБ електронної системи охорони здоров'я у 2024 р. підключилися ще 3 МІС, їх кількість зросла до 37

До центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЦБД ЕСОЗ) впродовж 2024 року були підключені ще три медичні інформаційні системи (МІС), таким чином кількість підключених МІСів вже складає 37.

Як повідомило у своєму пресрелізі ДП “Електронне здоров’я”, яке займається створенням та супроводом національних цифрових продуктів у сфері eHealth, водночас дві МІС у 2024 році були відключені від системи на основі заяви про добровільне відключення МІС від ЦБД ЕСОЗ.

Загалом у 2024 році 19 МІС уклали договір про надання послуг з ДП “Електронне здоровʼя”.

У держпідриємстві нагадали, що ЕСОЗ за умовами державно-приватного партнерства ЕСОЗ є двокомпонентною і складається з центральної бази даних (ЦБД – державний компонент) та медичних інформаційних систем (приватний компонент).

Медичні заклади та аптеки можуть працювати з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) лише через МІС, яка протестована і підключена державою до ЦБД ЕСОЗ і з якою заклад уклав договір.

“Саме завдяки МІС медичні працівники та фармацевти мають змогу працювати з ЕСОЗ. Модель державно-приватного партнерства є ефективною, дозволяє уніфікувати стандарти та якість електронних сервісів й водночас розвивати ринок цифрових послуг в охороні здоровʼя”, - зазначив керівник ДП “Електронне здоров’я” Олександр Ємець.

ДП “Електронне здоров’я” є державною ІТ-компанією, яка займається створенням та супроводом національних цифрових продуктів у сфері eHealth. Одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства є розробка та адміністрування національних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я, серед яких - адміністрування ЦБД ЕСОЗ.