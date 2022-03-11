Події

23:08 11.03.2022

ЦБ РФ уточнив порядок видачі готівкової валюти з рахунків, відкритих до 9 березня

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Банк Росії уточнив порядок видачі готівкової валюти з рахунків, відкритих до 9 березня.

Як зазначено в повідомленні ЦБ, кошти, отримані як переказ із банку за межами РФ і з електронних гаманців, видаються виключно в рублях. Конвертація здійснюється за курсом банку, а сума, що виплачується, не може бути меншою за суму, розраховану на день виплати за офіційними курсами іноземних валют (до $10 тис.).

Раніше повідомлялося, що Банк Росії заборонив купівлю готівкової валюти фізособами та обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тис. терміном на півроку – з 9 березня по 9 вересня 2022 року. В цей період роздрібні клієнти банків можуть зняти з відкритого до 9 березня рахунку до $10 тис. у готівковій валюті (в кожному з банків), решту коштів - у рублях за ринковим курсом на день видачі. В період дії цього тимчасового порядку валюта видаватиметься у доларах США незалежно від валюти рахунку.

Теги: #валюта #цб #росія #зняття
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