Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську ЕСОЗ - Карчевич

Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ), змушувала переводити електронні документи в паперові, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Ми мали інформацію, що окупаційна влада видала накази, які забороняють використовувати українську електронну систему охорони здоров'я, у них не було такої системи, тому вони намагалися на окупованих територіях перевести все на папір", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Карчевич наголосила, що з початку роботи ЕСОЗ "не було жодної втрати даних протягом усього періоду, хоча було багато кібератак".

"Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми були одними з перших, хто відчув критичну ситуацію – 24 лютого о третій годині ночі розпочалися кібератаки. Але протягом усієї війни наші системи й реєстри залишалися недоторканими, тому що ми маємо багаторівневий захист", - сказала вона.