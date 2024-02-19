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12:12 19.02.2024

Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську ЕСОЗ - Карчевич

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Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську ЕСОЗ - Карчевич

Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ), змушувала переводити електронні документи в паперові, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Ми мали інформацію, що окупаційна влада видала накази, які забороняють використовувати українську електронну систему охорони здоров'я, у них не було такої системи, тому вони намагалися на окупованих територіях перевести все на папір", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Карчевич наголосила, що з початку роботи ЕСОЗ "не було жодної втрати даних протягом усього періоду, хоча було багато кібератак".

"Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми були одними з перших, хто відчув критичну ситуацію – 24 лютого о третій годині ночі розпочалися кібератаки. Але протягом усієї війни наші системи й реєстри залишалися недоторканими, тому що ми маємо багаторівневий захист", - сказала вона.

Теги: #окупанти #есоз

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