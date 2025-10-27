ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Бійці Головного управління Міністерства оборони України ліквідували російського офіцера, сина генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії південного військового округу зс рф, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні.

"15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону БПЛА Департаменту активних дій ГУР МО України під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району. За здобутими розвідниками координатами успішно полетіла керована авіабомба – закобзонити російських убивць. У момент удару на позиції перебував московитський лейтенант васілій марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії російської окупаційної армії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

ГУР також оприлюднила відео влучання КАБу по російській позиції.