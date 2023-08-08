Канадсько-українська фундація передала Україні 100 систем життєзабезпечення MOVES SLC

Канадсько-українська фундація (КУФ) передала Міністерству охорони здоров'я 100 інтегрованих систем життєзабезпечення MOVES SLC, які використовуватимуться для наземного і повітряного транспортування важкопоранених пацієнтів.

Як повідомляється у пресрелізі фундація, MOVES SLC є мікроінтегрованою системою життєзабезпечення, призначеною для надання медичної допомоги в зонах конфліктів і стихійних лих.

КУФ уточнює, що системи були отримані від уряду Канади й передані МОЗ України. Портативні системи життєзабезпечення допоможуть контролювати життєві показники пацієнтів, проводити штучну вентиляцію легенів тим, хто перебуває в критичному стані, й запобігати ускладненням під час транспортування до лікарень.

"Ця технологія, яку уряд України та медичні працівники на передовій прозвали "медичним Джавеліном", використовується для підтримки пацієнтів у лікарнях, у передових хірургічних умовах, у машинах швидкої допомоги та евакуаційних медичних поїздах", - повідомляє КУФ.

Канадсько-українська фундація - національна благодійна організація, заснована 1995 року на 18-му Конгресі українців Канади з метою координації, розробки, організації та реалізації проєктів допомоги канадців Україні та іншим організаціям у Канаді.