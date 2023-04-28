МОЗ обурене неефективним використанням ангіографа та рентгена в лікарні Шостки

Міністерство охорони здоров'я обурене неефективним використанням закупленого міністерством ангіографічного обладнання в центральній районній лікарні Шостки (Сумська обл.).

"МОЗ знаходить можливість закупити високовартісний ангіограф для Шосткинської центральної районної лікарні. Для встановлення такого обладнання є певні вимоги і для лікарні, як-от обладнане приміщення та відповідне навчання фахівців. Міністерство виконує свою частину завдання - ангіограф придбаний, однак кілька тижнів тому ми отримуємо лист від лікарні, де зазначено, що лікарня не в змозі прийняти закуплене міністерством ангіографічне обладнання та просить про його перерозподіл", - повідомило відомство.

Водночас у МОЗ зазначили, що аналогічна ситуація склалася з рентгенапаратом, кошти на який держава виділила ще у 2021 році.

"З невідомих причин очільник міста Шостка перерозподілив закуплений нами рентгенівський апарат в іншу лікарню, яка не має необхідних умов для його функціонування. Рентген просто стоїть. Лікарня також може залишитися без ангіографа, а пацієнти без необхідної медичної допомоги через недбалість, адже ремонт приміщення ще навіть не почали", - наводить слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка пресслужба відомства.