Українські правоохоронці викрили масштабну схему привласнення державних коштів під час закупівлі медобладнання

Правоохоронці під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора викрили злочинну схему привласнення державних коштів під час закупівлі медобладнання, яка завдала державі мільйонних збитків.

"За даними слідства, група осіб, використовуючи спрощений режим закупівель, спричинений пандемією COVID-19, організувала схему закупівлі медичного обладнання за державні кошти за завищеними цінами. До складу цієї групи входили службові особи Департаментів охорони здоров'я 11 облдержадміністрацій і низки комерційних підприємств, підконтрольних громадянину Росії", - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Згідно з договорами, укладеними керівником комерційного підприємства з посадовими особами Департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій, підприємство поставило за державні кошти 49 апаратів ультразвукової діагностики на загальну суму 86,7 млн грн, зокрема 11 апаратів для лікарень Київської області. Вартість одиниці обладнання коливалася від 1,7 до 1,9 млн грн. При цьому учасники злочину штучно завищили вартість кожного апарата від 600 до 700 тис. грн.

Крім того, закуплене медобладнання було недоукомплектоване необхідними елементами для збільшення зображення й акумуляторами для забезпечення автономної роботи під час використання.

"Збитки, завдані Київській облдержадміністрації, становлять 8,5 млн грн. Загальна вартість збитків державі - понад 31,6 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва, Київської, Харківської та Полтавської областей за місцезнаходженням комерційних підприємств, а також за місцем проживання їхніх посадовців, засновників і фактичних керівників.

Під час обшуків виявлено фінансово-господарські документи, статутні документи юридичних осіб, задіяних у скоєнні злочину. За місцем проживання фактичного керівника цих юридичних осіб виявлено та вилучено документи, а також паспорти громадянина Росії та отримані ним нагороди РФ.

Наразі накладено арешт на кошти підприємства, яке здійснювало закупівлю апаратів.

Колишній уповноваженій особі з проведення закупівель у Департаменті охорони здоров'я Київської ОДА повідомлено про підозру за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

Після проведення процесуальних заходів буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру всім причетним до скоєння злочину.