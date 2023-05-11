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20:58 11.05.2023

"Київстар" виділив 10 млн грн на закупівлю медобладнання для опікового відділення у Львові

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"Київстар" виділив 10 млн грн на закупівлю медобладнання для опікового відділення у Львові

Телеком-оператор "Київстар" виділив 10 млн грн для придбання медичного обладнання в опікове відділення лікарні у Львові в рамках проєкту "Дитяча надія", повідомляє пресслужба "Київстар" у четвер.

"Наразі компанія інвестує 10 млн грн на придбання медичного обладнання в Національний реабілітаційний центр "Незламні" для допомоги дітям з опіками. Запрошуємо до підтримки ініціативи всіх небайдужих, щоб спільно рухатися назустріч перемозі", - повідомив B2B-директор "Київстар" Костянтин Вечір у четвер.

Згідно з повідомленням, щороку в Україні 12 тис. дітей отримують опіки. Водночас через відсутність необхідних умов і медичного обладнання найважчих дітей з опіками Україна змушена відправляти за кордон.

"Ми хочемо побудувати в Україні таку опікову службу, щоб кожна дитина, яка має опіки, могла отримувати висококваліфіковану ефективну медичну допомогу саме в Україні, а не їхати для такого лікування за межі рідної держави", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

На виділені кошти від оператора в Центр "Незламні" будуть закуплені: опікове ліжко, наркозна станція, хірургічні інструменти та лабораторне обладнання для аналізів.

У рамках ініціативи триває збір на лазер проти опікових рубців у постраждалих дітей. Кожен абонент передплаченого зв'язку може зробити разовий переказ за допомогою SMS на номер 450025, долучитися до проєкту через пожертву через банківську картку на сайті dobro.ua або під'єднати пакет "Київстар ТБ Благодійний", з якого щомісяця йтимуть 100 грн на підтримку проєкту.

"Київстар" - найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій. "Київстар" обслуговує 24,8 млн абонентів, з яких 3,3 млн - внутрішньо переміщені. З 2,2 млн абонентів, які виїхали за кордон, 1,4 млн залишаються абонентами компанії, зокрема 95% використовують послугу "роумінг як вдома", що надається в 27 країнах.

 

 

Теги: #київстар #медобладнання

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