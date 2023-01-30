У Києві передано до суду справу керівника фірми, який привласнив 13 млн грн на постачанні рентгенапаратів до столичних лікарень

Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника приватного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами під час постачання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я.

"Слідством встановлено, що у листопаді 2019 року між Департаментом охорони здоров’я КМДА та приватним підприємством укладено договір про постачання трьох рентгенівських апаратів для медичних закладів м. Києва на загальну суму близько 25 млн гривень. Однак з грудня 2019 року (час здійснення поставки обладнання) по теперішній час вказані апарати належним чином не функціонують та мають дефекти, що не дозволяють експлуатувати рентгенівську систему для отримання рентгенівських знімків та їх друк", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, Департаменту охорони здоров'я КМДА завдано збитків у розмірі близько 13 млн гривень.

Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Під час слідства з метою відшкодування збитків заарештовано майно підозрюваного та заявлено відповідний позов.