МОЗ України у 2022 році у партнерстві зі СБ придбало понад 6 тис. одиниць медобладнання та витратні матеріали

Міністерство охорони здоров'я України за співпраці зі Світовим банком із початку 2022 року придбало понад 6 тис. одиниць медобладнання та необхідні витратні матеріали й комплектувальні частини до нього, повідомляється на сайті відомства з посиланням на його главу Віктора Ляшка.

Зокрема, обладнання отримали 20 медзакладів у 13 містах Львівської області на суму 21 млн грн - наркозно-дихальний апарат, 22 інфузійні насоси, два пересувні рентгенапарати, 22 апарати УЗД, системи для вакуумної терапії ран та інше обладнання.

За словами Ляшка, до кінця вересня компанії-виробники завершать постачання до лікарень Львівської області 23 шприцевих насосів, 56 аспіраторів, 38 приладів (дитячих та дорослих) для реанімації, 25 отоскопів та офтальмоскопів, 11 ларингоскопів.

До кінця року до медзакладів області та обласного центру контролю та профілактики хвороб також надійде обладнання для забезпечення "холодового ланцюга", зокрема 174 холодильники для зберігання вакцин і 93 морозильні камери для заморожування та зберігання холодоелементів.

Окрім того, до медзакладів Львівської області розподілено 18 кисневих станцій, одна лікарня отримала ангіограф, шість лікарень – комп'ютерні томографи, ще чотири – рентгенапарати.