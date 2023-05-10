Медицина

09:00 10.05.2023

Фонд Maple Hope Foundation передав Україні 30 портативних систем життєзабезпечення MOVES SLC

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Благодійний Фонд Maple Hope Foundation (Канада) у відповідь на запити Міністерства оборони передав Україні 30 портативних систем життєзабезпечення MOVES SLC.

Як повідомляють у пресрелізі фонду, уряд Канади надав фонду системи як пожертву.

Портативну систему вагою 18 кг було спеціально розроблено для надання невідкладної медичної допомоги в бойових умовах пораненим і транспортування до лікувальних закладів. Обладнання використовують служби екстреної медичної допомоги, військові, медичні бригади та служби реагування на стихійні лиха, їх закупили збройні сили США, Канади, Австралії, Ізраїлю та низки інших країн.

"Системи MOVES® SLC™ медичний персонал використовує в Україні з травня 2022 року, проте на всю територію України лише одна система, надана компанією Thornhill після повномасштабного вторгнення. Завдяки системам медики на передовій отримують найкращі засоби для надання медичної допомоги пораненим", - повідомив фонд.

Пристрій важить 18 кг і носиться як сумка через плече. У пристрої поєднується концентратор кисню (O2), система вентиляції легенів, яка зберігає кисень, і повний моніторинг життєво важливих показників. Портативна система працює від батарейок і без балонів кисню.

Системи MOVES SLC буде розміщено на стратегічних локаціях Міністерства оборони, включно з евакуаційним поїздом, а також стабілізаційними та мобільними центрами.

БФ Maple Hope Foundation ("Фонд Кленова Надія"), заснований українськими громадськими діячами у Ванкувері 2014 року, надає регулярну допомогу у військових, гуманітарних і соціальних напрямах. Від початку повномасштабного вторгнення фонд надав допомогу на загальну суму 8,7 млн канадських доларів.

Теги: #допомога #медобладнання #maple_hope_foundation #moves_slc

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