Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

Канадсько-українська фундація (КУФ) і Конгрес українців Канади (КУК) від імені спільної ініціативи "Канадсько-Українського гуманітарного заклику" офіційно передали Державній службі України надзвичайних ситуацій 1 тис. комплектів високоякісних професійних костюмів для пожежників, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі КУФ.

Як уточнюється, крім того, передано 1 тис. комплектів захисних легінсів і тенісок, рукавиць і таку саму кількість пар взуття. Вантаж отримали підрозділи ДСНС чотирьох областей: Миколаївської, Сумської, Кіровоградської та Черкаської.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій є вагомою складовою стійкості та боротьби України. Ми прагнемо обмежити ризики, пов'язані з особистою безпекою українських рятувальників і рятувальниць, за допомогою якісних захисних протипожежних костюмів", - повідомила директорка Канадсько-української фундації та радниця Українського гуманітарного комітету допомоги Олеся Луців-Андрийович, яка координувала проєкт закупівлі для ДСНС.

Як повідомляється, ще 10 тис. пар високоякісних, сертифікованих за міжнародним стандартом EN388 рятувальних рукавиць і 200 портативних установок для гасіння пожеж (аерозольних) наразі на шляху до України.