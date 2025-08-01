Інтерфакс-Україна
Події
09:14 01.08.2025

В медичних закладах Запорізької області залишаються 36 людей – ОВА

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В медичних закладах Запорізької області залишаються 36 людей – ОВА

В медичних закладах Запорізької області залишаються 36 людей, постраждалих внаслідок ворожих атак, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Серед них 18 постраждалих через атаку рф на Біленьківську виправну колонію. Один ув’язнений знаходиться в тяжкому стані", - написав Федоров у телеграм-каналі ранком у п'ятницю.

Загалом за тиждень, що минає, росіяни атакували громади області понад 4100 разів. Загинули 24 людини, ще 94 – поранені. Більшість з них – у Біленьківській колонії, зазначив очільник ОВА.

Теги: #медзаклади #атака_рф #постраждалі #запорізька_область

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