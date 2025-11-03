Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Медичні заклади України та Азербайджану підписали низку угод про співпрацю.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, документи підписано в рамках робочого візиту галузевої делегації на чолі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком до Азербайджану.

Зокрема, меморандуми підписано між між клінікою "Охматдит" (Київ) та Науково-дослідним інститутом педіатрії імені К. Ю. Фараджової, Національним інститутом раку (Київ) та Національним центром онкології Азербайджану, а також між Харківським національним медичним університетом та Азербайджанським медичним університетом.

Партнерства сприятимуть обміну досвідом, підвищенню кваліфікації медичних кадрів, впровадженню кращих практик і вдосконаленню систем якості надання медичної допомоги.

Крім того, в рамках візиту відбувся Азербайджансько-український фармацевтичний діалог (платформа для обговорення перспектив галузевого співробітництва між країнами).

Наразі Україна розглядає можливість використання логістичного потенціалу Азербайджану як регіонального хабу для поставок до країн Кавказу та Центральної Азії із перспективою створення складів, лабораторій і спільних виробництв.

"Під час зустрічі з керівництвом Міністерства економіки Азербайджану учасники обговорили напрями інвестиційного співробітництва, розвиток спільних виробництв і участь азербайджанських компаній у фармацевтичних проєктах в Україні, розширення можливостей взаємного постачання лікарських засобів і медичних виробів", - зазначили в МОЗ.

Крім того, Ляшко подякував азербайджанській стороні за всебічну підтримку України у воєнний час, зокрема за допомогу у відновленні Ірпіня та ремонт Ірпінської центральної міської лікарні.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги Азербайджану Україні наразі перевищив $44 млн.