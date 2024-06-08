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19:11 08.06.2024

Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

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Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Міністерство оборони України запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння, що є частиною стратегії з підвищення боєздатності ЗСУ та розширення міжнародного співробітництва, повідомляє пресслужба відомства.

"Розпочинаємо новий етап у співпраці зі світовими виробниками озброєння та військової техніки. Це дасть нам змогу отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидкій та ефективній модернізації ЗСУ", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час підписання прямого контракту між Агенцією оборонних закупівель Міноборони та болгарською компанією.

 

 

 

Теги: #міноборони #контрактування #озброєння

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